Economía nacional creció 3.9% en setiembre, anuncia el MEF

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), anunció que la actividad económica a nivel nacional creció un 3.9% a finales de setiembre del presente año, en comparación con el mismo mes pero del año pasado.

El sector liderado por la ministra Denisse Miralles señaló que la actividad económica ha alcanzado su mayor tasa desde junio y ha acumulado 21 meses ininterrumpidos de expansión a nivel nacional.

Asimismo, se informó que este desempeño se dio en un contexto de fundamentos macroeconómicos sólidos, con un riesgo país de 124 puntos básicos en octubre, reservas internacionales por 90,000 millones de dólares, inflación de 1.4% y un déficit fiscal que converge a la meta de 2.2% para el cierre del año.

¿A QUÉ SE DEBE EL CRECIMIENTO?

De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el crecimiento en setiembre fue impulsado, principalmente, por el desempeño de los sectores primarios, que avanzaron un 5.3%, destacando el agropecuario con un incremento del 12.1%.