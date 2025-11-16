Desembalse de citas en EsSalud: Hospital Perú brindó más de 8000 atenciones en Juliaca en solo ocho días

El Seguro Social de Salud (EsSalud), a través del Hospital Perú, desarrolló con gran éxito una campaña médica especializada en la ciudad de Juliaca, en la región Puno, donde se brindó más de 8000 atenciones en tan solo ocho días de operativo, contribuyendo a descongestionar diversas especialidades y fortalecer la atención primaria, en el marco del plan de desembalse de citas que lleva adelante la institución.

La meta inicial era brindar 5677 atenciones en ocho días; sin embargo, se logró superar ampliamente ese objetivo, alcanzando un total de 8204 atenciones médicas y no médicas.

El propósito de esta intervención es prevenir y tratar diversas enfermedades que afectan con mayor incidencia a la población más vulnerable. Para ello, Hospital Perú instaló su infraestructura itinerante en el Hospital Base III Juliaca, donde se atendió de manera directa a los asegurados.

El hospital móvil se instaló el 4 de noviembre con toda su logística, equipamiento médico y un equipo de 12 profesionales de la salud, quienes brindaron servicios en medicina interna, neurología, pediatría, oftalmología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, ginecología y ecografía, entre otras especialidades.

El hospital itinerante de EsSalud recorre de manera constante la costa, sierra y selva del Perú. En lo que va del año, ha realizado 60 operativos, alcanzando un total de 246 755 atenciones médicas, acercando la salud a las comunidades que más lo necesitan.