Juliaca: golpean y arrebatan 28 mil soles a pareja que retornaba a su casa tras ganar un “pandero”

Una pareja fue víctima de un asalto en Juliaca. Los ladrones se llevaron S/ 28 mil, producto de la recaudación de un fondo colectivo (pandero). El hecho ocurrió la tarde de ayer, en el parque El Pulmoncito, los esposos retornaban a su casa en la urbanización La Capilla.

Los delincuentes esperaron a la pareja que baje de una tricimoto, inmediatamente tres sujetos armados descendieron de una camioneta, los golpearon y encañonaron, obligándolos con gran violencia a entregarles todo el dinero que trasladaban para no asesinarlos.

PLACA DE LA UNIDAD

Tras el atraco, una de las víctimas relató que el dinero se los habían entregado minutos antes, en medio de la participación de 28 jugadores, lo que hace presumir que los ladrones sabían de su origen y que ellos lo habían recibido, por eso los esperaron cerca de su casa.

Durante la huida, los hampones realizaron disparos al aire. La Policía inició la revisión de las grabaciones de las cámaras de seguridad, para poder verificar la placa de la unidad. Asimismo, saber si se lograron captar los rostros de los delincuentes y poder identificarlos.