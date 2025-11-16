Historieta enseña a niños rol vital de abejas en la reproducción de plantas y conservación del ambiente

Para crear conciencia sobre la importancia de las abejas, el Ministerio del Ambiente (Minam) publicó la historieta infantil "Sin polinizadores no hay vida", disponible para el público en general a través de su Biblioteca Ambiental (BIAM).

La publicación relata las aventuras de Joaquín y María, dos niños que aman los bosques y descubren el importante rol de las abejas en la reproducción de las plantas, la producción de alimentos y la conservación de la flora y fauna.

David Castro, director de Recursos Genéticos y Bioseguridad del Minam, destacó que "buscamos que los niños comprendan que los polinizadores son esenciales para nuestra alimentación y para la vida en el planeta". A través de este material ilustrado se pretende motivar a los menores para que se conviertan en agentes de cambio desde sus hogares, colegios y comunidades.

Acceso y distribución

El público interesado puede acceder gratuitamente al contenido de esta historieta ingresando al portal web del Minam. Algunos ejemplares impresos serán distribuidos en actividades educativas y espacios escolares para promover la conciencia ambiental sobre la importancia de los polinizadores en los ecosistemas.

Rol de especies en equilibrio ecológico

Esta publicación forma parte del proyecto "Acción regional para mejorar la protección de los insectos polinizadores y los servicios de polinización en América Latina y el Caribe", que se ejecuta con apoyo de la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ). La iniciativa busca fortalecer la comprensión sobre el papel fundamental de estos especies en el equilibrio ecológico.