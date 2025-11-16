Conmoción en Arequipa: padre de familia habría sido asesinado por su hijo tras una fuerte discusión

La policía llegó al lugar alertada por los vecinos, informaban de un intenso cruce de palabras entre el señor Óscar M. P., de 80 años, y su hijo Óscar M. L., de 44 años. El incidente se registró en el lote 9 de la urbanización Juan XXIII, distrito de Yanahuara, región Arequipa.

Según primeras versiones, el adulto mayor fue hallado sin vida la mañana de ayer en su vivienda, donde residía junto a su hijo, quien desde hace dos décadas lucha contra un trastorno afectivo bipolar. Trascendió que el anciano tenía fuertes golpes en todo el cuerpo.

EVALUACIONES PSIQUIÁTRICAS

Se presume que fue su hijo quien lo atacó en un episodio descontrolado. El presunto agresor sufre de crisis maníacas psicóticas que lo ha llevado a varias hospitalizaciones. Se le había dado medicación y se le recomendó evaluaciones psiquiátricas permanentes.

Estos días iba a ser internado nuevamente, se desconoce qué sucedió horas previas a la discusión con su padre en la casa que compartían. Tras las diligencias en la vivienda, el sujeto fue retirado por la Policía y llevado a la comisaría del sector, informa Correo.