Presidente Jerí: Extiendo la mano a las voces críticas para trabajar juntos sobre la base de propuestas

Como parte de su segundo recorrido por las regiones, el presidente José Jerí llegó ayer a Huancayo, donde supervisó obras. Destacó la importancia de gobernar en contacto con la ciudadanía y conocer de primera mano la situación de los hospitales, colegios, comisarías, etc.

Respecto a las críticas sobre gestión, que señalan no tiene resultados concretos, manifestó que funcionan como un incentivo que lo impulsa a levantarse temprano y continuar trabajando por el bien del país. “Las voces críticas son incentivos para mejorar”, aseguró.

TRABAJAR JUNTOS

Por otro lado, invitó a quienes lo cuestionan a transformar sus observaciones en propuestas, reiteró que no tiene aspiraciones políticas después del 2026 cuando termina su gobierno. “Extiendo la mano a las voces críticas para trabajar juntos sobre la base de propuestas”, indicó.

Finalmente, señaló que uno de los principales problemas del Estado es la falta de planificación y continuidad en la ejecución de obras, lo que genera retrasos que pueden durar meses o años, generando una sanción de hastió y desconfianza del ciudadano en los gobiernos.