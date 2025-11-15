Huancavelica: capacitan a personal de salud en alimentación saludable para combatir anemia infantil

Food for the Hungry Perú organizó junto con la Red Integrada de Salud de Huancavelica el taller "Fortalecimiento de capacidades a través de sesiones demostrativas de alimentación saludable para la población materno-infantil dirigido al personal de salud".

La actividad se desarrolló en respuesta a que la región Huancavelica registra una prevalencia de anemia del 55.1% en niños menores de tres años, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Metodología y elaboración de recetas

El taller se implementó con una metodología interactiva y participativa denominada "Aprender haciendo", a cargo de Verónica Jiménez, especialista en Bienestar Físico y Mental de Food for the Hungry Perú.

Dicha estrategia permitió que los participantes elaboraran recetas nutritivas y ricas en hierro utilizando alimentos locales, incorporando transversalmente el enfoque cultural para garantizar prácticas apropiadas y sostenibles en las comunidades.

Objetivos y participantes

El objetivo del evento de dos días fue potenciar las competencias del personal de salud de Huancavelica, proporcionándoles herramientas y conocimientos para la implementación efectiva de sesiones demostrativas sobre preparación de alimentos. Estas actividades están orientadas a la prevención de la anemia y desnutrición en gestantes, niñas y niños menores de dos años, de acuerdo con la RM N° 200-2025/MINSA.

Entre los participantes destacaron Wender Huaracha Condemaita, jefe de la Estrategia Sanitaria Nacional de Alimentación y Nutrición de la RIS Huancavelica, y Miriam Espinoza Paytan, coordinadora de Promoción de la Salud de la misma institución.