Huancavelica: capacitan a personal de salud en alimentación saludable para combatir anemia infantil

Taller utilizó metodología "Aprender haciendo" con recetas basadas en productos locales. Capacitación buscó fortalecer competencias del personal sanitario para replicar conocimientos en comunidades.

Foto: Difusión



Food for the Hungry Perú organizó junto con la Red Integrada de Salud de Huancavelica el taller "Fortalecimiento de capacidades a través de sesiones demostrativas de alimentación saludable para la población materno-infantil dirigido al personal de salud".

La actividad se desarrolló en respuesta a que la región Huancavelica registra una prevalencia de anemia del 55.1% en niños menores de tres años, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Metodología y elaboración de recetas

El taller se implementó con una metodología interactiva y participativa denominada "Aprender haciendo", a cargo de Verónica Jiménez, especialista en Bienestar Físico y Mental de Food for the Hungry Perú.

Dicha estrategia permitió que los participantes elaboraran recetas nutritivas y ricas en hierro utilizando alimentos locales, incorporando transversalmente el enfoque cultural para garantizar prácticas apropiadas y sostenibles en las comunidades.

Objetivos y participantes

El objetivo del evento de dos días fue potenciar las competencias del personal de salud de Huancavelica, proporcionándoles herramientas y conocimientos para la implementación efectiva de sesiones demostrativas sobre preparación de alimentos. Estas actividades están orientadas a la prevención de la anemia y desnutrición en gestantes, niñas y niños menores de dos años, de acuerdo con la RM N° 200-2025/MINSA.

Entre los participantes destacaron Wender Huaracha Condemaita, jefe de la Estrategia Sanitaria Nacional de Alimentación y Nutrición de la RIS Huancavelica, y Miriam Espinoza Paytan, coordinadora de Promoción de la Salud de la misma institución. 


