Arequipa: un muerto y siete heridos deja choque frontal de minivan con ómnibus interprovincial

Un choque frontal se registró anoche en el kilómetro 11 de la vía a Yura, distrito de Cerro Colorado, región Arequipa, entre un ómnibus y una minivan. El violento accidente dejó un fallecido y siete heridos de consideración.

Según se conoció, la minivan conducida por Favio R. (46), impactó contra la parte delantera izquierda del bus de la empresa de transportes Los Ángeles II, con matrícula X1T-718, que era manejado por Roberto S. de 41 años.

EQUIPO DE RESCATE

Favio R. quedó atrapado entre los fierros retorcidos de la cabina, fue necesario la presencia del equipo de rescate de los bomberos para liberarlo, lo llevaron al hospital Honorio Delgado, pero murió minutos después de llegar.

Los sobrevivientes señalan que en una acción temeraria el conductor de la minivan habría invadido el carril contrario, provocado el choque frontal. El chofer Roberto S., quedó detenido para las investigaciones del caso.