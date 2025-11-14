Intentan exorcizar a policía durante captura de extranjero acusado de extorsión

Un insólito episodio se registró en el centro histórico de Trujillo, donde un operativo policial para detener a un presunto extorsionador terminó con un intento de exorcismo contra uno de los agentes. El hecho ocurrió dentro de un templo evangélico, en medio de una denuncia que involucraba amenazas contra una madre de familia y su hijo.

EXTORSIÓN Y OPERATIVO DENTRO DE UN TEMPLO

Según información policial, la intervención tuvo lugar en la iglesia Camino Verdad y Vida Nueva, ubicada en la cuadra 3 del jirón Almagro. Hasta ese lugar llegó un equipo de agentes luego de que una estudiante universitaria denunciara ser víctima de extorsión por parte de su expareja, el ciudadano venezolano César Pedroza, conocido como ‘Pequeño César’.

La joven relató que el hombre le exigía S/ 20 mil a cambio de no atentar contra su vida ni la de su hijo, y que debía entregar el dinero dentro del templo donde él se congregaba junto a otros extranjeros. Con la víctima camino al lugar y el dinero bajo vigilancia, la Policía montó un operativo para capturarlo.

Durante la detención, varios acompañantes del sospechoso intentaron bloquear la labor policial. Entre ellos, una mujer identificada como ‘Tía Karelys’ comenzó a gritar frases de exorcismo mientras se acercaba a un efectivo para impedir la intervención.

“Que el Señor te reprenda, Satanás, y en el nombre de Jesús, suéltalo”, repetía la mujer mientras extendía las manos hacia el agente, generando confusión entre los presentes y dificultando el operativo. Finalmente, la Policía logró reducir al acusado y detener también a la mujer por obstaculizar la labor policial.