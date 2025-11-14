INPE continúa con plan de reordenamiento a nivel nacional: trasladan a 145 reos del penal de Juliaca

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que la tarde de ayer, bajo estrictos protocolos de seguridad, 145 internos del penal de Juliaca fueron trasladados al centro carcelario de Puno.

El desplazamiento busca solucionar el alarmante problema de la sobrepoblación que existe en el penal de Juliaca. En la actualidad, la cárcel alberga 1,443 reos cuando su capacidad es para 420.

RESOCIALIZACIÓN

Indican que esta situación pone en riesgo la seguridad interna y externa, dificulta el desarrollo del tratamiento para la resocialización y genera pésimas condiciones de vida para la población penal.

De esta manera, el INPE reafirma su compromiso con el deshacimiento en los penales, para frenar todo acto que pudiera estar gestándose, y garantizando el control y la seguridad en los recintos, informa Andina.