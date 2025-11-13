¡Increíble! Candidato municipal de Arequipa regala preservativos durante aniversario de Alto Selva Alegre

En medio de los festejos que se estaban realizando por el aniversario XXXIII del distrito de Alto Selva Alegre en Arequipa, el candidato municipal, David Barriga no tuvo mejor idea que regalar preservativos a los asistentes de la ceremonia.

Los productos entregados por el aspirante al cargo de la comuna edil tenían una peculiar frase, que muchos vecinos indicaron que debería llevar a la reflexión a los jóvenes debido a los embarazos prematuros que se registran. “Para que no termines con Barriga, ¡Protégete!”.

El momento de David Barriga fue compartido en las redes sociales, espacio donde los cibernautas no dudaron en pronunciarse y calificaron al candidato municipal como un ‘figureti’. ““Fue un acto desvergonzado, una forma desesperada de llamar la atención”.

UNA VEZ TENTARÁ EL PUESTO

Barriga no es una figura desconocida en Arequipa, ya que, en 2022, intentó alcanzar el mismo cargo con el partido político Tradición y Futuro, sin embargo, no tuvo el respaldo necesario de la población para llegar al puesto. ¿El slogan lo hará ganar votos?