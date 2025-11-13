Huancayo: centro de Salud sigue funcionando pese a grave deterioro de sus instalaciones

Según los pobladores se han cansado de solicitar presupuesto para su reparación. El Centro de Salud de Chilca, en Huancayo, sigue funcionando en condiciones de grave deterioro, con techos inconclusos y filtraciones constantes, informa Correo.

Los tópicos de planificación familiar, farmacia, odontología y el servicio de cáncer siguen con techos dañados, y las lluvias de los últimos días volvieron a generar goteras y filtraciones, lo que obligó a suspender la atención de los pacientes.

DESORGANIZACIÓN

Ante esta alarmante situación el cuerpo médico del Centro de Salud de Chilca exige la destitución del jefe de Microrred, Fredy Collachagua, acusándolo de una gestión “deplorable” y desorganización del recurso humano y material.

Pacientes, personal administrativo y de salud señalan que la situación es insostenible, hasta el momento la Red de Salud y el Gobierno Regional de Junín no se manifiesta sobre el tema del financiamiento para reparar la infraestructura.