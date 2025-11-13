Huancayo: profesora de 24 años es condenada a prisión por conducta indebida con su alumno de 13 años

La maestra de danza, Nohelia G. de 24 años, fue condenada a 14 años de prisión efectiva por cometer actos indebidos contra su alumno de 13 años, tras una investigación de la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de Huancayo.

Todo comenzó en febrero de 2023, el menor participaba en un curso de vacaciones útiles en un colegio de El Tambo. La docente entabló amistad él y se comunicaban por redes sociales, hasta concretar un encuentro en la casa del menor, aprovechando que estaba solo.

MENSAJES COMPROMETEDORES

El caso se descubrió cuando la madre del adolescente encontró en el celular de su hijo mensajes muy comprometedores y fotografías de su hijo junto con la maestra, denunciando el hecho en la comisaría del sector y la posterior intervinieron los representantes de la Fiscalía.

Con las pruebas presentadas, el Juzgado Penal Colegiado en Violencia Familiar halló responsable a la docente y le impuso además el pago de S/ 5,000 por reparación civil a favor de la víctima. La sentenciada apeló, pero la condena quedó establecida en primera instancia.