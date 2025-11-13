Penal El Milagro de Trujillo: encuentran siete celulares que era usados para extorciones

En un operativo sorpresa, trabajadores penitenciarios del penal El Milagro de Trujillo, encontraron al interior de varias celdas siete teléfonos celulares, cargadores y otros accesorios que eran usados por los reclusos.

La requisa fue ejecutada la madrugada de ayer, personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) registró minuciosamente diversas celdas, encontrado en la 7, 12 y 17 del pabellón 2 los dispositivos que están prohibidos.

ESCONDIDOS EN FORADOS

Los celulares habían sido escondidos en forados realizados en el piso, se presume que los aparatos eran usados para extorsionar a empresarios y emprendedores a nivel nacional, se investiga cómo ingresaron al penal.

Al finalizar la intervención, que duró más de tres horas, se puso en conocimiento de los representantes de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de todo lo encontrado, para las acciones correspondientes.