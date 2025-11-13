Peruano exintegrante de la Marina muere combatiendo en la guerra entre Ucrania y Rusia

Frank Luis Pinedo del Campo, oriundo de la región Loreto y exmiembro de la Marina de Guerra del Perú, perdió la vida en medio del conflicto armado que enfrenta a Ucrania y Rusia. Su familia confirmó a RPP que el joven se había enrolado en las filas ucranianas tras recibir una propuesta económica que lo motivó a viajar a Europa en busca de nuevas oportunidades.

Loretano fallece en el frente de batalla en Europa

Conocido entre sus allegados como “Ranex”, Pinedo decidió dejar su país con la esperanza de mejorar su situación económica y personal. La oferta de integrarse como recluta en apoyo a las fuerzas ucranianas le abrió la posibilidad de un futuro distinto, pero su destino terminó marcado por la tragedia en el frente de guerra.

Amigos y familiares lo describen como un hombre alegre, solidario y valiente, que siempre mostró un fuerte compromiso con su entorno y sus seres queridos. La noticia de su muerte ha causado conmoción en su comunidad, especialmente entre quienes lo vieron crecer en la ciudad de Iquitos.

Los parientes del exmarino han solicitado al Estado peruano y a la población apoyo para repatriar sus restos, con el fin de darle sepultura en su tierra natal. El pedido busca que “Ranex” reciba un último adiós rodeado del afecto de los suyos, tras haber perdido la vida lejos del país que lo vio nacer.