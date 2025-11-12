Midagri: Agro Rural impulsa el desarrollo sostenible del agro en Huánuco con obras

En un año marcado por el compromiso con la agricultura familiar y el uso sostenible del agua, Agro Rural del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) consolidó importantes avances en la región Huánuco, con una ejecución superior al 80% de su presupuesto anual (S/ 19.5 millones).

Las intervenciones benefician a más de 9,000 productores de las zonas altoandinas, fortaleciendo la seguridad alimentaria, la gestión hídrica y la competitividad productiva.

Gestión hídrica y recuperación de ecosistemas altoandinos

En el marco del Proyecto de Recarga Hídrica y Aprovechamiento del Agua de Lluvia, se ha culminado la implementación de tres qochas y nueve reservorios que permiten el almacenamiento superior a 912 mil m3 de agua, complementados por 4.618 km de canales de aducción.

Estas infraestructuras naturales aseguran la disponibilidad de agua para riego, ganadería y consumo humano, incrementando la frontera agrícola en las provincias de Ambo y Lauricocha.

Asimismo, se implementaron 300 hectáreas de praderas clausuradas, 6.9 km de cercos ganaderos y 10.5 km de zanjas de infiltración, acciones que garantizan la regeneración de pastos y especies forestales, asegurando alimento para el ganado y la sostenibilidad ambiental.

Son 591 productores beneficiados con estas acciones. El componente forestal ya inició con las primeras plantaciones aprovechando el inicio de temporada de lluvias.

Fortalecimiento productivo y apoyo directo a las familias rurales

En cumplimiento al Plan Frente a Heladas y Friaje, se construyeron 250 fitotoldos (100% de la meta 2025), 90 cobertizos, y 89 kits veterinarios, beneficiando a familias dedicadas a la crianza de camélidos y ovinos en las provincias de Ambo, Dos de Mayo, Lauricocha y Huamalíes.

Además, se entregaron 50 kits de conservación de forrajes y 250 kits foliares, para el fortalecimiento de la productividad y resiliencia ante heladas y sequías.

A través del Decreto de Urgencia 003-2025, se distribuyó el Bono Agrario (2,053 kits de urea y 50 motobombas), a 2 mil productores afectados por las intensas precipitaciones pluviales, impulsando la producción y el riego de cultivos.

Mejora de la articulación comercial y reactivación del sector agrario

El Programa Presupuestal 121 permitió la entrega de semillas de pastos cultivados (Alfalfa, Rye Grass y Tréboles) para 2,000 hectáreas y asistencia técnica a 1,200 productores para la mejora de piso forrajero. En paralelo, se comercializaron 1,182 toneladas de guano de las islas, para el abono de más de 7,400 hectáreas y beneficio de 5,874 productores, con una recaudación superior a S/ 1.2 millones.

Con el proyecto, “Mejoramiento y ampliación de los servicios de apoyo en la cadena productiva del cacao en 60 caseríos de la margen derecha del río Huallaga del distrito de José Crespo y Castillo, Leoncio Prado, Huánuco”, 800 familias recibieron asistencia técnica y capacitación en escuelas de campo y asociatividad, consolidando el trabajo de 16 viveros que producen plantones para mejorar 400 hectáreas de cultivo.

Infraestructura y sostenibilidad

Durante el 2025, la Unidad Zonal Huánuco de Agro Rural, culminó y liquidó ocho obras de riego (entre canales y sistemas de conducción) en los distritos de Churubamba, Singa, Santa María del Valle y Punchao, para el beneficio 800 familias productoras y el riego de 640 Ha de tierras agrícolas. Estas infraestructuras fortalecen la irrigación de zonas agrícolas y contribuyen al aprovechamiento eficiente del recurso hídrico.

Asimismo, está en proceso el expediente técnico del Sistema de Riego Lacsha, que beneficiará a los agricultores de las localidades de José Olaya, Toldorume, Santa Rosa, Cóndorcancha y Agojirca.

Con estas acciones, el MIDAGRI, a través de Agro Rural, reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible del agro huanuqueño, promoviendo una agricultura más resiliente, inclusiva y competitiva, basada en el manejo responsable del agua, la conservación de los suelos y la articulación de los productores para su presencia en los mercados.

Estas intervenciones contribuyen directamente a mejorar la calidad de vida de las familias rurales y consolidar el propósito institucional: sembrar agua, cosechar vida y oportunidades para el campo en Huánuco.