José Jerí no será recibido en Puno: dirigentes exigen su renuncia a la presidencia

Luego de que José Jerí anunciara que recorrerá las diversas regiones del Perú con el propósito de recoger las demandas de los ciudadanos, los dirigentes de Puno anunciaron que no recibirán al jefe de Estado cuando llegue a la provincia del sur del país.

Con pancartas en la mano y megáfonos, los pobladores pidieron la renuncia del mandatario, ya que, consideran que es una persona que está siendo manipulada por los grupos políticos que manejan el Parlamento.

“Rechazamos contundentemente la llegada de este presidente porque simboliza el continuismo de la dictadura y de los partidos de la ultraderecha (…) Queremos que se vayan todos. Exigimos el cierre de este Congreso podrido y corrupto”, mencionaron.

ANUNCIAN PROTESTAS PARA ESTE VIERNES Y SÁBADO

Al conocerse que la Generación Z hizo un llamado a una manifestación para este viernes 14 de noviembre, los diversos voceros de organizaciones de Puno confirmaron su participación en las protestas que se registrarán este fin de semana.