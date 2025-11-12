Huánuco: 16 escolares intoxicados tras consumir desayuno de Wasi Mikuna

En la ciudad de Huánuco, al menos dieciséis escolares que cursan el tercer grado de primaria terminaron intoxicados tras consumir el desayuno escolar distribuido por el programa Wasi Mikuna.

Se tratan de estudiantes de la institución educativa Javier Pulgar Vidal, ubicada en el centro poblado La Esperanza, del distrito de Amarilis. Los menores de entre 9 y 10 años presentaron náuseas, dolores estomacales y malestar general.

Tras identificarse los síntomas, los escolares intoxicados fueron trasladados de inmediato hasta el hospital de Contingencia del distrito, donde recibieron la atención médica correspondiente y fueron dados de alta bajo vigilancia domiciliaria.

¿QUÉ CONSUMIERON LOS ESCOLARES?

Según el director del colegio, Manuel Roldán Sanabria, los escolares empezaron a sentir los síntomas tras haber consumido un desayuno del programa Wasi Mikuna que estaba compuesto por yogurt y un sándwich de pan con queso.