Tragedia en Arequipa: Fiscalía inicia diligencias tras caída de bus a abismo en Ocoña

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Camaná efectúa diligencias urgentes en Ocoña tras la caída de un ómnibus a un abismo de aproximadamente 200 metros de profundidad en el kilómetro 780 de la Panamericana Sur.

Los fiscales provinciales Luis Supo Ramos y Jorge Medina Chávez, junto al adjunto provincial Clisman Ala Gordillo, acudieron a la zona del siniestro para realizar el levantamiento y traslado de los cadáveres.

Disponen detención de conductor y realizan peritajes

La Fiscalía dispuso la detención del conductor de la camioneta para determinar su responsabilidad y situación legal en el hecho. Simultáneamente, se coordinó con la División Médico Legal de Arequipa para la realización de necropsias y reconocimientos médico legales a las víctimas mortales.

El personal especializado de la Policía Nacional se encuentra realizando los peritajes correspondientes para establecer las causas exactas del accidente. Las autoridades mantienen operativos en la zona para completar las labores de rescate y brindar apoyo a los familiares de las víctimas que se dirigen al lugar de los hechos.

37 fallecidos y 24 heridos

El accidente ocurrió la madrugada de este miércoles 12 de noviembre cuando un bus de la empresa Llamosas, que había partido de Chala (Caravelí) con destino a Arequipa, impactó contra una camioneta y se precipitó al abismo. Se han reportado al menos 37 fallecidos y 24 heridos, quienes fueron trasladados al hospital de Camaná y a los centros de salud para recibir atención médica.