EsSalud cita por error a paciente fallecido hace cuatro meses: entidad asegura que fue una “falla del sistema”

El Seguro Social de Salud (Essalud) en Lambayeque citó a un paciente que llevaba casi cuatro meses fallecido para una consulta médica programada para el 29 de diciembre de 2025 en el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo de Chiclayo.

La hija del asegurado denunció que su padre murió esperando precisamente esa atención en el servicio de Neumología, y que recientemente recibieron un mensaje oficial confirmando la cita como si aún estuviera vivo.

"Mi papá falleció hace casi cuatro meses. Lo más doloroso es que murió esperando esa cita que hoy, irónicamente, el hospital le envía como si aún viviera", afirmó la mujer, quien además alertó que el nombre de su padre continúa figurando en la base de datos de Essalud. Relató que su padre sufría de fibrosis pulmonar y requería controles constantes, pero las citas nunca llegaron a tiempo.

Reacciones en redes sociales

La hija del paciente recordó que su padre "era un paciente jubilado que aportó toda su vida a Essalud, confiando en que ese esfuerzo le garantizaría una atención digna". La publicación se viralizó rápidamente en Chiclayo y generó una ola de críticas hacia el sistema de salud pública, con muchos usuarios señalando que no se trata de un caso aislado sino del reflejo del abandono que viven los asegurados.

Respuesta de Essalud

Ante el reclamo, la Red Prestacional Lambayeque de EsSalud emitió un comunicado en el que lamentó "profundamente el malestar ocasionado en un momento de duelo". La entidad explicó que el hecho se debió a una falla en el sistema de Admisión que generó "un error involuntario", y aseguró que ha reforzado los mecanismos de control para evitar que hechos similares se repitan.