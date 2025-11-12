Hallan cartucho de dinamita frente a local donde se presentaría orquesta “La Bella Luz”

Policía investiga posible caso de extorsión tras el hallazgo de un artefacto explosivo en la fachada del local “El Palmero”, donde se iba a realizar un concierto.

Momentos de terror se vivieron en el distrito de Paiján, provincia liberteña de Ascope, luego de que vecinos reportaran el hallazgo de un cartucho de dinamita frente al local de eventos “El Palmero”, donde este jueves estaba programada la presentación de la orquesta de cumbia “La Bella Luz”.

NO DESCARTAN ATENTADO CONTRA LA BELLA LUZ

El hecho ocurrió alrededor de las 5:40 p.m. del último martes, cuando transeúntes alertaron a las autoridades sobre un objeto sospechoso colocado en la fachada del establecimiento. Agentes de la Policía Nacional y personal especializado llegaron rápidamente al lugar, y confirmaron que se trataba de un explosivo.

El artefacto fue retirado de inmediato para evitar una tragedia, mientras la zona permaneció acordonada durante las diligencias. Fuentes policiales indicaron que no se descarta que se trate de un nuevo caso de extorsión, modalidad delictiva que viene afectando a empresarios, transportistas y organizadores de eventos en distintas provincias del norte del país.

La Policía de Paiján ha iniciado las investigaciones correspondientes para identificar a los responsables y determinar si el atentado frustrado estaría relacionado con amenazas previas contra organizadores o artistas.

Hasta el momento, los representantes de “La Bella Luz” no se han pronunciado sobre si mantendrán su presentación.