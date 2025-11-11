Operativo “Verte otra vez” de Hospital Perú de EsSalud devolvió la vista a agricultor de Tarapoto

Don Rolando Mendoza mira su presente con optimismo y proyecta su mañana con fe y confianza. A sus 70 años, este asegurado del distrito de Morales, en Tarapoto, región San Martín, recuperó la visión gracias a la exitosa iniciativa “Verte otra vez” del Hospital Perú, del Seguro Social de Salud (EsSalud), y luego de ello retomó su emprendimiento de cultivo de hortalizas hidropónicas con el que abastece a los principales mercados de su ciudad.

Él fue uno de los primeros beneficiados en el operativo de cirugías de catarata realizado hace un año en Tarapoto. Desde entonces, su vida ha cambiado por completo: volvió a ser independiente y continúa trabajando en su campo de más de cuatro hectáreas.

El asegurado es ingeniero agrónomo y parte de su vida fue docente en el I.E. Superior Tecnológico Nororiental de la Selva. En sus más de 30 años como docente enseñó que nunca hay que rendirse y siempre luchar por un mejor futuro. Con esa misma convicción afrontó la pérdida de visión. Tras su operación y solo tres días de recuperación, comenzó a ver nuevamente con claridad, abriendo una nueva etapa llena de oportunidades.

Por todo el Perú

A través de “Verte otra vez”, el Hospital Perú, hospital itinerante de EsSalud, está fortaleciendo a nivel nacional la atención de cataratas. Desde su puesta en marcha, en noviembre del 2024 justamente en Tarapoto, se han realizado 1293 cirugías oftalmológicas en 16 despliegues en regiones como Madre de Dios, Loreto, San Martín, Cajamarca y La Libertad, priorizando zonas con alta demanda quirúrgica.

Del 24 de octubre al 1 de noviembre de este año se llevó a cabo el segundo operativo en Tarapoto, en el que se beneficiaron 173 asegurados, quienes recuperaron la visión y con ello su autonomía, seguridad y proyectos de vida. Durante esos días, el equipo médico del Hospital Perú realizó las intervenciones en el Hospital II de Tarapoto.