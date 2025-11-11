Detienen a extranjero por mostrar videos sexuales a un niño en el Cusco: también le ofreció dinero

Agentes de la comisaría de San Sebastián, en el Cusco, detuvieron a un extranjero, identificado como Roberto Ballesteros, de 55 años, acusado de mostrar videos sexuales a un niño de 11 años de edad y ofrecerle dinero.

La intervención del visitante, natural de Gibraltar, se registró el último domingo 9 de noviembre a las 21:30 horas en la avenida Velasco Astete, tras recibir la alerta de los vecinos. Durante su detención guardó silencio.

ATACÓ AL TRANSEÚNTE

El hombre habría interceptado al niño en la urbanización Los Nogales, a la altura del puente, del mismo distrito, donde le mostraba videos de contenido pornográfico, situación que fue advertida por un transeúnte.

El ciudadano Jhon C. le increpó su actitud al visitante, quien reaccionó violentamente, sacó de su pantalón un cúter y atacó al transeúnte, provocándole cortes en el cuello y el brazo, fue trasladado al hospital Túpac Amaru.