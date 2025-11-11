Bus interprovincial se incendia en CaÃ±ete: pasajeros lograron escapar en medio del humo y las llamas

Esta mañana, a las 5.30 horas, un moderno ómnibus interprovincial de dos pisos que se dirigía desde la región Ica a la ciudad de Lima se incendió en la carretera Panamericana Sur, a la altura de la provincia de Cañete.

El siniestro se habría originado por fallas mecánicas. Sus 50 pasajeros y el chofer pudieron escapar en medio del humo y las llamas que se propagaron rápidamente. Los viajeros perdieron rescatar sus maletas.

REDUCIDO A CHATARRA

El bus transitaba a la altura del kilómetro 150 de la Carretera Panamericana Sur, por la zona conocida como La Arena de San Vicente de Cañete cuando empezó el fuego, el pánico se apoderó de los pasajeros.

El protocolo de emergencia funcionó y todos lograron salir sin problemas. En minutos el vehículo quedó reducido a chatarra. Los pasajeros fueron trasladados a San Vicente de Cañete para abordar otro ómnibus.