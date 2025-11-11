Presidente José Jerí arribó a Huánuco para participar del IX Consejo de Estado regional

Tal como lo anunció en la víspera, esta mañana, el presidente José Jerí llegó a la ciudad de Huánuco para liderar el IX Consejo de Estado Regional. Se trata de su primer viaje como mandatario de la República.

Con este viaje, Jerí Oré inicia una serie de visitas que realizará a las diferentes regiones del país durante tres meses, a fin de conocer sus principales necesidades. Acompañan al jefe de Estado algunos ministros.

FUTURO DEL PAÍS

El IX Consejo de Estado Regional es un evento de diálogo político y técnico de alto nivel entre el Gobierno Nacional y los gobiernos regionales, orientado a coordinar acciones y promover una gobernanza efectiva.

En una de sus primeras actividades, encabezó la ceremonia de izamiento de bandera en la I.E. Leoncio Prado, en su mensaje, dijo a los alumnos que su gobierno apuesta por ellos que son el futuro del país informa Andina.