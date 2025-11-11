Tres desaparecidos dejó naufragio en el río Huallaga: entre las víctimas figura una niña de 8 años

Al menos tres desaparecidos dejó el naufragio de una lancha en el río Huallaga, en el sector Corazón de Jesús, distrito de Campanilla, provincia de Mariscal Cáceres, región de San Martín.

Según se conoció, las personas que no han sido ubicadas fueron identificadas como: Árvido A., quien iba manejando el bote; Hans S., propietario de la lancha, y una niña de 8 años, informa RPP.

VIAJABAN CINCO PERSONAS

Tras el accidente, registrado la mañana de ayer, pobladores inmediatamente socorrieron a los tripulantes, en la embarcación viajaban cinco personas, las dos restantes resultaron ilesas.

Durante la búsqueda, los rescatistas encontraron parte del motor de la lancha hundida en el río Huallaga, familiares piden a las autoridades equipos especiales para ubicar a los desaparecidos.