Remueven a capitán PNP tras escándalo en La Libertad: fue hallado durmiendo con hermana de un detenido

Un nuevo escándalo sacude a la Policía Nacional del Perú (PNP) tras conocerse la difusión de un video en el que se observa al capitán Randall Jhonattan Quispe Cárdenas (36), comisario del distrito de Chao (Virú, La Libertad), durmiendo junto a una mujer identificada como la hermana de un detenido. Las imágenes, compartidas en redes sociales presuntamente por la joven, generaron indignación y abrieron una investigación interna por presunta inconducta funcional.

INSPECTORÍA ABRE INVESTIGACIÓN INTERNA

El hecho llevó al general PNP Guillermo Llerena, jefe de la Región Policial La Libertad, a disponer la inmediata remoción del capitán Quispe y su traslado a Trujillo mientras dure el proceso disciplinario. “Nadie está por encima de la ley. Si alguien cruza la línea, será denunciado. Pero también debemos respetar el debido proceso”, señaló el alto mando.

La Inspectoría General de la PNP asumió el caso para determinar si el oficial vulneró los principios éticos de la institución. Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial sobre las posibles sanciones que enfrentará el agente.

VERSIÓN DE LA MUJER INVOLUCRADA

La mujer, de nacionalidad venezolana, negó haber recibido favores o beneficios a cambio de la liberación de su hermano, Andrés Gabriel Villarroel Ruiz, quien fue detenido el 24 de octubre por conducir en estado de ebriedad y posteriormente liberado tras cumplir las 48 horas legales. “Han sacado todo de contexto. Ese señor nunca me ayudó en nada. El encuentro fue en agosto, antes de que mi hermano fuera detenido”, afirmó en declaraciones a medios locales.

Asimismo, sostuvo que no mantiene una relación sentimental con el capitán y negó haber sido ella quien difundió las imágenes. “Mi hermano trabaja, no es delincuente. Si dicen que lo es, que lo prueben”, enfatizó.

ESCÁNDALO INSTITUCIONAL

Este nuevo caso de presunta inconducta se suma a otros episodios que han afectado la imagen de la PNP en los últimos meses. Mientras se espera el informe final de la Inspectoría, el Ministerio del Interior reiteró su compromiso con la transparencia y la sanción a los actos que perjudiquen la integridad de la institución policial.

La opinión pública y diversos sectores sociales han pedido una investigación exhaustiva para garantizar la imparcialidad del proceso y evitar cualquier intento de encubrimiento dentro de la policía.