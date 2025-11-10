Vraem: militares y policías se enfrentan a remanentes de Sendero Luminoso

Ataques fueron realizadas por las guerrillas dirigidas por alías ‘Anselmo’, ‘Cenia’, ‘Laura’ y ‘Maruja’.

En medio de un operativo realizado de militares y los agentes de la PNP con el propósito de ubicar campamentos de las columnas terroristas en el Vraem, se registró un enfrenamiento armado a pocos metros de campamentos subversivos en las comunidades de Santa Ana y Jerusalén contra remanentes de Sendero Luminoso.

Durante el intercambio de disparos, el miedo se apoderó de los pobladores, quienes, junto a sus pequeños hijos, salieron de su vivienda con el objetivo de ponerse a buen recaudo, mientras continuaba la balacera.

¿QUIÉNES ESTARÍAN DETRÁS DE LOS ATAQUES?

De acuerdo a la información compartida los ataques fueron realizados por las guerrillas dirigidas por los subversivos conocidos con los alias de “Anselmo”, “Cenia”, “Laura” y “Maruja”, considerados mandos remanentes de la organización terrorista.

Finalmente, por medio de un comunicado del Comando Especial VRAEM, tres integrantes de las fuerzas del orden resultaron heridos, pero fueron atendidos de inmediato y se encuentran estables. Además, precisaron que los operativos continuarán.