Encuesta CPI: Más del 50% de peruanos respalda designación y gestión de José Jerí

A un mes de asumir la Presidencia de la República tras la vacancia de Dina Boluarte, José Jerí recibe el respaldo mayoritario de la ciudadanía. La última encuesta de CPI, muestra que más de la mitad de los peruanos aprueba tanto su designación como su gestión, consolidando un escenario político de relativa estabilidad luego de semanas de incertidumbre.

APOYO MAYORITARIO

El 50.6% de los peruanos considera acertada la decisión del Congreso de designar a José Jerí como presidente de la República luego de la vacancia de Dina Boluarte por incapacidad moral permanente. En Lima y Callao, el respaldo llega al 48.8%, mientras que en el interior del país alcanza el 51.6%, según la encuesta de CPI, presentada por RPP.

Por regiones, el apoyo más alto se registra en el Oriente con un 58.7%, seguido de la Costa, Sierra Norte y Costa Sur con 54.5%. En la Sierra Centro y Sur, la aprobación desciende al 43.3%. En tanto, un 39.9% se mostró en desacuerdo con la designación y un 9.7% evitó pronunciarse. La encuesta fue aplicada de manera presencial entre el 3 y el 7 de noviembre a una muestra de 1,200 personas, con un nivel de confianza de 95.5%.

APRUEBAN SU GESTIÓN

En cuanto al desempeño de José Jerí durante su primer mes de mandato, la encuesta de CPI revela que el 55.9 % de los ciudadanos aprueba su gestión, frente a un 27.2 % que la desaprueba. El respaldo en Lima y Callao llega al 58.6 %, mientras que en el interior del país alcanza el 54.2 %.

Las cifras más altas de aprobación provienen del Oriente (62.3 %) y la Costa y Sierra Norte (61.6 %), mientras que los índices más bajos se ubican en la Sierra Centro y Sur (44.4 %). Además, el estudio indica que el 66.9 % de los encuestados está a favor de que Jerí permanezca en el cargo hasta julio de 2026, porcentaje que se eleva a 71.8% en Lima y Callao. Solo el 23.3% cree que el Congreso debería designar a un nuevo mandatario.

FICHA TÉCNICA

El estudio se realizó a una muestra estadística de 1 200 personas pertenecientes a la población urbana del país, hombres y mujeres de 18 a 70 años. La técnica utilizada fue la encuesta presencial en los hogares muestreados aplicada entre los días del 3 al 7 de noviembre del presente año. El nivel de confianza es de 95.5% y su margen de error es de +/- 2.8%