Pacasmayo: joven mototaxista fue asesinado a balazos por resistirse al robo de su unidad

Según primeras investigaciones, el mototaxista fue llevado con engaños hasta unos campos de cultivos del sector El Molino, distrito de Guadalupe, provincia de Pacasmayo, región La Libertad, donde lo ultimaron de seis balazos.

Se trata de Daniel Flores Sánchez, de 23 años, que fue encontrado por pobladores tendido en la zona, presentaba fuertes golpes en el rostro y heridas de bala, amigos señalan que la última vez que lo vieron trasladaba a dos jóvenes.

PRIMERAS HIPÓTESIS

El hecho de sangre se habría registrado anoche, alrededor de las 11:00 p.m., familiares del occiso, que era conocido como “Pinky”, se acercaron hasta la zona y entre lágrimas pidieron ubicar y sancionar a los responsables.

Agentes del Departamento de Investigación Criminal de Pacasmayo investigan el caso, una de sus primeras hipótesis es el asalto, se habría resistido por eso lo asesinaron, hasta el momento no logran ubicar su mototaxi.