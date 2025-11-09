Capturan en Madrid a cabecilla de 'Los Titos', banda criminal que aterrorizaba Lima Norte

La captura de Miguel Ángel Marín Morón, conocido como 'Negro Marín', en Madrid, marca un golpe significativo contra el crimen organizado en Lima. Este sujeto era el cerebro detrás de la banda 'Los Titos', organización criminal que mantenía sometidos a transportistas en la ruta del Óvalo 2 de Mayo hacia el Callao mediante un sistema de extorsiones y violencia.

Según las investigaciones de la División contra el Crimen Organizado y la Fiscalía Especializada, Marín Morón utilizaba a sus hijos biológicos -identificados como Miguel Ángel, Marín Mazzetti y Marín Vicente- para ejecutar sus planes criminales.

Estos, apodados 'Los Titos', operaban con capacidad bélica y destructiva, amedrentando a quien se opusiera a sus demandas. El coronel José Manuel Puchamba explicó que Marín Morón era el encargado de ejecutar todo lo que la organización planificaba para posicionarse en el crimen organizado limeño.

TRABAJO DE INTELIGENCIA

Su captura fue posible gracias a un trabajo de inteligencia conjunto con el inspector Sergio Acedo, que permitió ubicarlo en España mediante el rastreo de direcciones IP. La investigación revela que el 14 de octubre se generó una orden de captura internacional contra Marín Morón, lográndose notificar la alerta roja el 30 de octubre.

Finalmente, el 5 de noviembre, la División de Ciberdelincuencia de Madrid concretó su captura. Uno de los hijos de Marín, identificado como Marín Maceti, se encuentra actualmente recluido en un penal peruano por el asesinato de quien pretendía usurpar territorios controlados por la organización. Mientras tanto, se sospecha que otro de sus hijos, Marín Vicente, habría escapado a Bolivia y actualmente estaría en Madrid.

Las investigaciones también han descubierto que Marín Morón operaba bajo la fachada de ser proveedor del municipio de Carabayllo y mantenía vínculos con otros municipios de Lima Norte a través de empresas como INK The Colors, cuyo rubro oficial nada tiene que ver con las actividades delictivas que encubrían. Las autoridades peruanas esperan definir en los próximos días si Marín Morón será repatriado mediante expulsión o seguirá un proceso de extradición para enfrentar a la justicia peruana por los múltiples delitos que se le imputan.