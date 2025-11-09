Intensa granizada deja cultivos destruidos y viviendas dañadas en varios distritos de Ayacucho

Pobladores piden urgente ayuda. Una intensa granizada afectó el viernes último varios sectores de la región Ayacucho, dejando cultivos de papa, quinua, maíz y frutas destruidos, así como casas dañadas.

Entre las zonas más afectadas por la granizada se encuentra el anexo de Ccanobamba, en el distrito de Acos Vinchos, en Huamanga; los distritos de Totos y Los Morochucos, en la provincia de Cangallo, entre otras.

AGILIZAR LAS ACCIONES

Los equipos de Defensa Civil de las municipalidades locales elaboran las fichas de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades a fin de cuantificar las pérdidas y gestionar inmediatamente ayuda necesaria.

En tanto, las familias afectadas, que alcanzarían las 600, claman por apoyo urgente ante la pérdida total de sus sembríos, piden a las autoridades agilizar las acciones de ayuda para recuperar sus medios de vida.