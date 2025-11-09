Nacionales

Hace una hora

Intensa granizada deja cultivos destruidos y viviendas dañadas en varios distritos de Ayacucho

Las familias afectadas, que alcanzarían las 600, claman por apoyo ante la pérdida total de sus sembríos, piden a las autoridades agilizar las acciones para recuperar sus medios de vida.

Foto Andina



Pobladores piden urgente ayuda. Una intensa granizada afectó el viernes último varios sectores de la región Ayacucho, dejando cultivos de papa, quinua, maíz y frutas destruidos, así como casas dañadas.

Entre las zonas más afectadas por la granizada se encuentra el anexo de Ccanobamba, en el distrito de Acos Vinchos, en Huamanga; los distritos de Totos y Los Morochucos, en la provincia de Cangallo, entre otras.

AGILIZAR LAS ACCIONES

Los equipos de Defensa Civil de las municipalidades locales elaboran las fichas de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades a fin de cuantificar las pérdidas y gestionar inmediatamente ayuda necesaria.

En tanto, las familias afectadas, que alcanzarían las 600, claman por apoyo urgente ante la pérdida total de sus sembríos, piden a las autoridades agilizar las acciones de ayuda para recuperar sus medios de vida.


Temas Relacionados: AyacuchoCasasCultivosDamnificadosGranizadaLluvias

También te puede interesar:

BANNER