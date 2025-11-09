Operativo en Challapalca: agentes del Inpe incautan equipos tecnológicos

Las autoridades hallaron routers, celulares y dispositivos de comunicación ocultos en una celda del pabellón 1. Los internos implicados serán trasladados al penal de Cochamarca.

El Instituto Nacional Penitenciario realizó un operativo en el penal de Challapalca, en la región Tacna, con el fin de desarticular las actividades ilícitas y extorsiones telefónicas que se originan desde el interior de los establecimientos penitenciarios del país. La intervención se efectuó en el pabellón 1, segundo piso (lado “A”), donde se descubrieron equipos tecnológicos ocultos en una celda.

Durante el registro, el personal del Inpe, con apoyo del área de mantenimiento, perforó la zona del inodoro de la celda 11 y halló un envoltorio de plástico escondido en la pared. En su interior se encontraron celulares, routers, cables y dispositivos de conexión a Internet, presuntamente empleados para realizar llamadas extorsivas y coordinar ilícitos desde el penal.

Tras el hallazgo, se inmovilizó el área y se notificó al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú (PNP) para continuar con las diligencias correspondientes. Los objetos incautados fueron trasladados al destacamento policial de Challapalca para las pericias respectivas.

AL PENAL DE COCHAMARCA

El presidente del Inpe, Iván Paredes Yataco, destacó que este operativo forma parte de una estrategia nacional para combatir el crimen organizado dentro de las cárceles del país. Asimismo, informó que los internos implicados serán trasladados al penal de Cochamarca, en la región Pasco, como medida disciplinaria.