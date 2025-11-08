La Libertad: ordenan prisión contra falso chamán acusado de violar a una menor durante ritual

El Poder Judicial dictó prisión preventiva contra un falso chamán acusado de violar a una joven de 16 años durante un ritual, en una casa del distrito trujillano de La Esperanza, región La Libertad.

Durante nueve meses el hombre estará internado en el penal 'El Milagro'. Trascendió que tiene antecedentes policiales, en 2015, fue denunciado por tocamientos indebidos a una escolar de 13 años.

MÉDICO LEGISTA

Según la denuncia, el hombre estaba con varias personas en un ritual, cuando pidió estar a solas con la menor para una "limpia", siendo en ese momento donde se habría producido la violación.

La agresión fue corroborada por los exámenes del médico legista. En un primer momento, el hombre, de 40 años, escapó tras el abuso sexual, fue capturado por el óvalo Mansiche, en Trujillo.