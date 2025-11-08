Al menos 25 menores infractores fueron trasladados de Trujillo a centro de alta seguridad en Lima

El Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) trasladó anoche a 25 menores del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Trujillo a un centro de internación de alta seguridad en la ciudad de Lima.

Este traslado de los adolescentes, de alta peligrosidad, se realiza con el fin de salvaguardar el correcto cumplimiento de las medidas socioeducativas de internación de los menores en conflicto con la ley penal.

OPERATIVOS PREVENTIVOS

El director del Pronacej, Francisco Naquira, señaló que hasta el momento se han ejecutado 2,400 operativos preventivos de control en los centros juveniles, así como cuatro megaoperativos de control y seguridad.

Destacó que dichas acciones preventivas ayudan al fortalecimiento del sistema de reinserción social juvenil y con ello a la rehabilitación de los adolescentes internos y salvaguardar la seguridad ciudadana.