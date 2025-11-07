Rayo mata a mujer en Cajamarca: tragedia se registró durante una tormenta eléctrica

La tragedia se registró en la ciudad de Bambamarca, región Cajamarca. Una madre de familia, identificada como Gladys Guevara, de 30 años, murió tras ser alcanzada por un rayo, mientras regresaba a su casa tras recorrer sus chacras.

La mujer y su pareja, quien resultó con graves lesiones producto del impacto del rayo, retornaban con prisa debido a la tormenta eléctrica que los sorprendió en el campo. El hombre fue llevado rápidamente a un hospital cercano.

ALEJARSE DE ÁRBOLES

Agentes del puesto policial de El Tambo llegaron a la zona tras la alerta de los pobladores y realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento del cadáver. Familiares de la víctima se mostraron muy consternados por lo sucedido.

Ante la temporada de lluvias en diversas regiones del país, las autoridades exhortan a los pobladores a evitar espacios abiertos, alejarse de árboles y buscar inmediatamente refugio seguro cuando se registren tormentas eléctricas.