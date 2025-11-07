Más de 60 trabajadores se intoxican en Ica: trascendió que habrían inhalado el fungicida Difenazol

Según informa Perú 21, esta mañana más de 60 trabajadores agrícolas fueron evacuados de emergencia tras inhalar un producto químico mientras cosechaban arándanos. El fungicida Difenazol les habría provocado cefaleas, náuseas y vómitos.

El incidente se habría registrado en la empresa Frutícola del Sur, ubicada en el distrito de Santiago, región Ica. Según la Red Asistencial Ica de EsSalud, 35 trabajadores fueron trasladados al Hospital Félix Torrealva y 27 al Hospital Augusto Hernández.

CONOCIDO FUNGICIDA

Los pacientes inmediatamente fueron estabilizados en las áreas de Emergencia, donde recibieron hidratación, aseo y monitoreo clínico permanente. El diagnóstico preliminar señala intoxicación por Difenazol, un conocido fungicida de uso agrícola.

Antes del mediodía, 9 trabajadoras fueron dadas de alta, el resto permanece todavía en observación médica. Trascendió que en noviembre de 2024 se registró un hecho similar en el mismo fundo, en esa oportunidad se intoxicaron 13 trabajadores.