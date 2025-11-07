Indeci alerta riesgo de huaicos y deslizamientos en 113 distritos de la sierra

Huancavelica, Cajamarca y Ayacucho concentran la mayor cantidad de zonas vulnerables ante las lluvias previstas del 8 al 10 de noviembre, según el CENEPRED.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) advirtió que 113 distritos de la sierra se encuentran en riesgo de sufrir deslizamientos, huaicos y otros movimientos en masa, de acuerdo con el escenario elaborado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) ante el aviso meteorológico N.º 398 del SENAMHI, que prevé precipitaciones de moderada a fuerte intensidad del 8 al 10 de noviembre.

Según el reporte, Huancavelica es el departamento más afectado con 22 distritos en riesgo muy alto, seguido de Cajamarca (11), Ayacucho (8), Puno (6), Junín (2) y Lima (1), sumando un total de 50 distritos con riesgo muy alto. Otros 63 distritos de estas regiones se encuentran en riesgo alto.

Ante este panorama, el INDECI exhortó a los gobiernos locales y regionales a revisar las rutas de evacuación, mantenerlas despejadas y señalizadas, y garantizar la operatividad de los centros de salud, comisarías y compañías de bomberos para una respuesta rápida ante posibles emergencias.

Asimismo, se recomendó a la población reforzar los techos de sus viviendas, evitar ubicarse cerca de ríos o quebradas y establecer sistemas de alerta temprana mediante silbatos, campanas o sirenas, en coordinación con las autoridades locales.