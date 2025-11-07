La Libertad: debido a mal estado del colegio escolares de primaria reciben clases en la cocina

Alumnos del colegio N° 8127 del distrito de Usquill, provincia de Otuzco, región La Libertad, debido al mal estado de las instalaciones, reciben clases en la cocina del plantel, que se implementó para el programa de alimentación Wasi Mikuna (antes Qali Warma).

El local escolar, de quincha y adobe, fue construido hace 58 años por los propios padres de familia. Desde su fundación, no ha recibido mantenimiento ni se han construido nuevas aulas de material noble. Por lo que 50 escolares estudian en la cocina del plantel.

SIGUE EN RUINAS

Ante esta situación, la directora del plantel, Carmen Rodríguez y los padres de familia iniciaron en 2023 gestiones para que el municipio de Usquill ejecute obras de reforzamiento de aulas, así como la construcción de ambientes y del cerco perimétrico, informa Correo.

Sin embargo, dos años después de dicha solicitud y de otro pedido realizado en marzo de 2024, el municipio solo habría enviado arena y gravilla, material que está abandonado a la intemperie desde enero de este año. Hasta el momento el plantel sigue en ruinas.