Indecopi alerta sobre fallas en vehículos: ¿Qué marcas están afectadas?

El Sistema de Alertas de Consumo informó que varios modelos de Ford comercializados en el país serán sometidos a un llamado a revisión preventiva, tras detectarse posibles fallas que comprometerían la seguridad de conductores y pasajeros. La medida incluye vehículos Bronco, Edge, Expedition, Explorer y F-150, y busca garantizar la protección de los consumidores ante riesgos como pérdida de visibilidad, desplazamiento inesperado de asientos y apertura de puertas en marcha.

RIESGOS DETECTADOS

Según la alerta, 168 unidades de los modelos Bronco (2021, 2023, 2024), Edge (2020), Expedition (2020), Explorer (2020, 2021, 2023, 2024) y F-150 (2019, 2020) serán revisadas debido a que la cámara trasera podría mostrar una imagen blanca intermitente al retroceder, reduciendo la visibilidad y aumentando la probabilidad de un accidente.

Además, 114 vehículos Explorer (2025) presentan la posibilidad de que una pieza del asiento trasero esté mal instalada y provoque que el asiento se desbloquee o se mueva de forma repentina, generando un riesgo directo para los ocupantes.

CANALES PARA REPORTE

La alerta también alcanza a 35 unidades Bronco (2025), en las que la puerta trasera izquierda podría abrirse desde el interior incluso con el seguro para niños activado, situación que representa un peligro especialmente para menores que no lleven puesto el cinturón de seguridad. Ante estos escenarios, se ha instado a los propietarios a comunicarse con la empresa para programar la revisión y corrección correspondiente de manera gratuita.

Los usuarios pueden solicitar información y coordinar la revisión llamando al 0800 71587 o escribiendo al correo oficial de la marca. Asimismo, se recordó que cualquier incidente vinculado al uso de productos alertados puede ser reportado a través de la plataforma de incidentes del Sistema de Alertas de Consumo, herramienta diseñada para difundir riesgos no previstos y reforzar la seguridad de los consumidores en el mercado automotor.