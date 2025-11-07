Un pescador desaparecido y otro herido de consideración deja volcadura de lancha en el mar de Pacasmayo

Según informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional, un pescador desaparecido y otro herido de consideración dejó la volcadura de una lancha, registrada la tarde de ayer, en el mar de la provincia de Pacasmayo, en la región La Libertad.

Tras conocerse sobre el accidente, las labores de búsqueda fueron iniciadas inmediatamente por otros pescadores, las autoridades locales proporcionan la gasolina para las embarcaciones, hasta el momento no se logra ubicar al desaparecido.

ESCUELA DE AVIACIÓN

Irving Oré Rodríguez, de 31 años, es la persona que resultó con heridas de consideración en diversas partes del cuerpo, por lo que fue trasladado a un hospital cercano; mientras que su compañero, Julio Escobar, de 49 años, es intensamente buscado.

Estudiantes de una escuela de aviación realizan vuelos con el fin de alertar en caso de algún avistamiento, pero hasta el momento no hay resultados. En tierra, han sido alertados los distritos costeros de las provincias de Ascope y Pacasmayo.