Liberan a dos sospechosos del atentado al Ministerio Público en Trujillo: Fiscalía no solicitó prolongación

Han pasado casi 10 meses del atentado contra una sede del Ministerio Público en Trujillo, que estremeció a todo el país. Tras este ataque a la sede de la Fiscalía, la Policía logró capturar a cinco sospechosos, de los cuales dos de ellos acaban de salir en libertad.

La Corte Superior de Justicia de La Libertad confirmó que Erodites Eugenio Mercedes Calderón y Juan Carlos Valera Barroso fueron internados en el penal El Milagro de Trujillo por un plazo de 9 meses, tiempo que culminó el 20 de octubre del presente año.

Ningún requerimiento de prolongación de prisión preventiva

A través de un comunicado, precisó que el Ministerio Público no realizó ningún requerimiento de prolongación de prisión preventiva por lo que ambas personas fueron liberadas.

Tras tomar conocimiento, la Junta de Fiscales Superiores de La Libertad se pronunció y solicitó un informe urgente al fiscal del caso para conocer los fundamentos legales que motivaron la no ampliación de la medida.

Además, solicitaron a la Autoridad Desconcentrada de Control investigar una posible inconducta funcional del magistrado.

Cabe señalar que, el ataque al Ministerio Público de Trujillo sucedió el pasado 20 de enero y dejó 2 heridos y más de 20 viviendas afectadas. El hecho, calificado como "terrorismo urbano" y "respuesta criminal" por las autoridades, se atribuyó a organizaciones de crimen organizado y extorsión que operan en esa ciudad.