ONP inicia mañana el pago a más de 770 mil jubilados: revisa aquí tu turno según el apellido

El depósito se realizará en distintos días según la inicial del apellido paterno y podrá cobrarse en bancos o agentes autorizados.

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) anunció que a partir de este viernes 7 de noviembre comenzará la entrega del penúltimo pago del año a los pensionistas del Decreto Ley N.° 19990. En total, 771 459 jubilados de todo el país recibirán su depósito de manera progresiva hasta el miércoles 12 de noviembre, conforme a la letra inicial de su apellido paterno.

Los beneficiarios podrán acceder a su pensión directamente a través de las entidades bancarias, cajeros automáticos, ventanillas o agentes autorizados, sin intermediarios. La ONP recomendó a los jubilados que acudan de manera ordenada y prioricen el uso de canales digitales o cajeros para evitar aglomeraciones.

Cronograma de pagos y servicios en línea para jubilados ONP

El cronograma establecido para los pensionistas del régimen 19990 será el siguiente: los apellidos que inicien con las letras A a C cobrarán el 7 de noviembre; D a L, el 10 de noviembre; M a Q, el 11 de noviembre; y R a Z, el 12 de noviembre. Además, el jueves 13 de noviembre se efectuará el depósito para 65 513 pensionistas pertenecientes a otros regímenes, como los Decretos Ley 20530 y 18846, el Régimen Especial Pesquero, las pensiones por encargo y el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.

La entidad también recordó que los usuarios pueden realizar sus trámites desde casa mediante la Clave Virtual ONP, disponible en onpvirtual.pe. Desde esta plataforma es posible descargar constancias de pago, actualizar datos personales, consultar el cronograma de abonos o solicitar el servicio gratuito de pago a domicilio. Para atención personalizada, los asegurados pueden comunicarse con “ONP Te escucha” al (01) 634 2222, opción 1, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:30 p. m.