Tragedia en Cajamarca: dos mineros muertos y dos desaparecidos deja desplome en un socavón

La Policía Nacional informó que, la tarde de ayer, dos mineros murieron, dos resultaron heridos y otros dos están desaparecidos tras el derrumbe de un socavón en el distrito de Cachachi, provincia de Cajabamba, en la región Cajamarca.

El incidente se habría originado luego que otra empresa minera, que opera en la parte alta del yacimiento, habría destapado un ducto que conectaba con el socavón que al final resultó afectado. Esto provocó el ingreso de agua y lodo.

DESAPARECIDOS

En ese momento varios mineros trabajaban en el socavón, registrándose el accidente. Continúa la búsqueda de los dos trabajadores desaparecidos, mientras que los heridos permanecen internados en un hospital cercano.

Policías y representantes de la Fiscalía realizan las diligencias correspondientes e investigando las causas del accidente. Familiares de los desaparecidos muy consternados piden que no cese la búsqueda, informa RPP.