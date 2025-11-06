Incendio en Refinería de Talara: trabajadores denunciaron deficiencias en sistema de evacuación

Según primeras informaciones, momentos de tensión se vivieron en la Refinería de Talara, región Piura, tras registrarse un incendio en la Unidad de Destilación al Vacío, lo que obligó a evacuar a los trabajadores de las distintas áreas del complejo industrial.

El siniestro, registrado la mañana de ayer, activó las alarmas, pero varios trabajadores denunciaron presuntas deficiencias en los sistemas de alerta y evacuación, también retrasos en la comunicación durante los primeros minutos del incidente, generando confusión.

CAUSAS DEL INCENDIO

En un comunicado, Petroperú informó que el incendio fue de menor proporción y controlado rápidamente. También aseguró que las operaciones se desarrollan con normalidad y que no se registraron daños materiales de consideración en la refinería.

Finalmente, Petroperú informa que las causas del incendio se encuentran bajo investigación. Pese a las garantías ofrecidas por la empresa, vecinos de los alrededores expresaron su preocupación por lo sucedido y que se repitan situaciones similares, informa Correo.