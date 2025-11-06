Aparece bote de agricultor desaparecido en el río Ucayali: solo su perrita sobrevivió

El misterio que rodeaba la desaparición de Javier Zambrano terminó con un hallazgo que conmocionó a toda la comunidad de Santa Rosa, en Loreto. Nueve días después de haber sido visto por última vez, su embarcación fue encontrada flotando sin rumbo sobre el río Ucayali. En su interior, solo su fiel perrita seguía con vida, deshidratada pero a salvo, aferrada a la esperanza de volver a ver a su dueño.

CAÍDA ACCIDENTAL

Según las primeras investigaciones, Zambrano habría caído accidentalmente al agua mientras se dirigía a su chacra junto a su mascota. El motor de la embarcación seguía encendido, lo que provocó que el bote avanzara sin control hasta quedar a la deriva varios kilómetros más adelante.

La Policía Nacional del Perú y el personal fluvial de Requena realizaron intensas labores de búsqueda en la zona, pero hasta el momento no se ha hallado el cuerpo del agricultor. Por el tiempo transcurrido, las autoridades decidieron declarar su fallecimiento, aunque la familia y vecinos continúan las tareas de rastreo con la esperanza de recuperar sus restos.

LLAMADO A LA PREVENCIÓN

El caso de Javier Zambrano ha generado una profunda tristeza en la comunidad loretana. La imagen del bote vacío con la perrita sobreviviente se volvió un símbolo de fidelidad y fortaleza, conmocionando a quienes viven de la navegación en la Amazonía. Las autoridades exhortaron a los pobladores a reforzar las medidas de seguridad fluvial, como el uso obligatorio de chalecos salvavidas y la revisión de motores antes de cada travesía.

Durante la temporada de lluvias, los accidentes en los ríos amazónicos aumentan por las corrientes impredecibles. La Policía recordó que las denuncias por desaparición deben hacerse de inmediato, sin esperar 24 horas, y que pueden comunicarse a la Línea 1818 de la Central Única de Denuncias, que activa una Nota de Alerta nacional.