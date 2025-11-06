Contraloría inspeccionó comisarías en Arequipa: halló patrulleros malogrados y locales en mal estado

La Contraloría realizó una exhaustiva inspección en las distintas comisarías de la región Arequipa detectando varias deficiencias. Entre ellas, patrulleros inoperativos, chalecos en mal estado y armamento muy anticuado.

Tras la intervención, el contralor Cesar Aguilar dijo que los policías no pueden luchar contra la criminalidad si no tienen los equipos necesarios. Señaló también que los efectivos pagaron para contar con internet.

SIEMPRE SE MALOGRAN

Mientras en el distrito de Cerro Colorado, los vecinos hicieron polladas para recaudar dinero y reparar los patrulleros malogrados de la comisaría de Ciudad Municipal, esto, pese a que hay presupuesto para mantenimiento.

Sobre el tema, el jefe de la región policial de Arequipa, Gral. Olger Benavides, dijo que el 40% del parque automotor policial cumplió su ciclo y por más que les hagan mantenimiento, los patrulleros siempre se malogran.