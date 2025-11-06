Puno: indignados vecinos detienen a ladrón y queman mototaxi en el que se movilizaba

Vecinos de la urbanización Los Geranios, en la región Puno, detuvieron anoche a un adolescente acusado de haber participado en el asalto a una pareja de enamorados. Tras intervenirlo, los residentes quemaron el mototaxi del menor.

Según se conoció, el menor J.C.A. (17), junto a sus cómplices, cogotearon a la pareja y tras robarles escaparon en un mototaxi. Los gritos de una de las víctimas, la muchacha, alertó a los vecinos quienes detuvieron a uno de los criminales.

VIOLENTOS ASALTOS

Los policías trasladaron a la comisaría del sector al intervenido para continuar con las investigaciones del caso. Sus cómplices escaparon corriendo. Al menor se le halló un cuchillo, que habría sido utilizado para cometer el hecho delictivo.

Los indignados vecinos exigieron a los agentes del orden capturar a los demás ladrones. Señalaron que todos los días se registran violentos asaltos a personas y bodegas en la urbanización, solicitan mayor patrullaje policial y del serenazgo.