Retiro AFP: afiliados con DNI terminados en 4, 5 y 6 pueden registrar su solicitud desde esta semana

Miles de peruanos ya iniciaron el proceso para retirar hasta 4 UIT (S/21.400) de sus fondos previsionales como parte del octavo retiro AFP 2025. En noviembre, el turno corresponde a los afiliados con DNI terminados en 4, 5 y 6, quienes podrán registrar su solicitud siguiendo el cronograma establecido por la Asociación de AFP.

¿QUIÉNES PUEDEN SOLICITAR ESTA SEMANA?

Esta primera semana de noviembre podrán registrar su retiro los afiliados cuyos DNI finalicen en los siguientes dígitos:

Dígito 4: Solicitan el lunes 3 y martes 4 de noviembre. Recibirán su primera UIT máximo el 3 o 4 de diciembre.

Dígito 5: Solicitan el miércoles 5 y jueves 6 de noviembre. El depósito será el 5 o 6 de diciembre.

Dígito 6: Solicitan el viernes 7 y lunes 10 de noviembre. Recibirán su primera UIT máximo el 7 o 10 de diciembre.

El retiro se puede solicitar de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. a través de las plataformas virtuales de cada AFP. Según la normativa, el primer desembolso se realizará en un plazo máximo de 30 días calendario después del registro, y los siguientes depósitos se harán cada 30 días adicionales.

FECHAS PARA LOS DNI CON DÍGITOS 7, 8 Y 9

El cronograma continuará de la siguiente manera:

Dígito 7: Solicitan el 11 y 12 de noviembre, con depósito máximo el 11 o 12 de diciembre.

Dígito 8: Solicitan el 13 y 14 de noviembre, con depósito máximo el 13 o 14 de diciembre.

Dígito 9: Solicitan el 17 y 18 de noviembre, con depósito máximo el 17 o 18 de diciembre.

Tras culminar estas fechas, el sistema reabrirá para quienes no pudieron registrar su solicitud en el primer intento, permitiendo el acceso a todos los dígitos del documento.

ENLACES OFICIALES

Los afiliados pueden ingresar directamente a las agencias virtuales de su AFP para realizar el trámite:

AFP Integra: https://agenciadigital.afpintegra.pe/

Profuturo AFP: https://enlinea.profuturo.com.pe/zonaprivada/login

Prima AFP: https://retiro.prima.com.pe/login

AFP Hábitat: https://retiro.afphabitat.com.pe

Los beneficiarios podrán hacer seguimiento del proceso desde las mismas plataformas y verificar la fecha estimada de desembolso de cada UIT.