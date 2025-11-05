DNI gratis: conoce las fechas y lugares donde Reniec entregará documento electrónico este mes

Jornadas beneficiará a niños, adultos mayores y comunidades rurales con trámites gratuitos de renovación, inscripción y actualización en distintas regiones del país.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), con apoyo de diversas municipalidades a nivel nacional, inició una serie de campañas gratuitas para la entrega del nuevo DNI electrónico (DNIe) y otros servicios esenciales. Estas jornadas, programadas a lo largo de noviembre de 2025, buscan facilitar el acceso al documento de identidad a niños, adultos mayores, integrantes de comunidades indígenas y personas en condición de pobreza.

El DNI electrónico, además de permitir la identificación oficial, ofrece herramientas digitales para realizar trámites legales, bancarios, escolares y médicos, así como acceder a servicios del Estado y participar en los próximos procesos electorales.

CAMPAÑAS GRATUITAS EN DISTINTAS REGIONES

Huánuco: La Municipalidad Distrital de Amarilis anunció la entrega gratuita del DNI este miércoles 5 de noviembre, de 9:00 a. m. a 1:00 p. m., en la Oficina de Registro Civil. La jornada está dirigida a menores de 0 a 16 años y adultos mayores de 60, quienes podrán realizar trámites como renovación, actualización de fotos, reemplazo de documentos vencidos e inscripción de recién nacidos.

Lima: En la Municipalidad de San Bartolo, la campaña se desarrollará el sábado 8 de noviembre de 9:30 a. m. a 1:00 p. m. en el Boulevard Mercado. Podrán participar niños de 0 a 17 años y adultos mayores de 60 años. Para el cambio de domicilio, se debe presentar una copia del recibo de luz o agua; mientras que para modificar el estado civil, se solicitará partida de matrimonio, acta de defunción o documento de divorcio.

La Libertad: La Municipalidad Distrital de San José realizará su jornada del lunes 10 al miércoles 12 de noviembre, de 8:30 a. m. a 4:00 p. m., en el Auditorio Municipal. El evento incluirá inscripciones por primera vez, renovaciones y toma gratuita de fotografías.

Huancavelica: La Municipalidad Distrital de Congalla, en la provincia de Angaraes, efectuará su campaña el martes 11 de noviembre, de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.. Se atenderá la emisión por caducidad, duplicados, rectificación de datos, e inscripciones para niños y adultos.

El Reniec recordó que la clave PIN del DNIe es personal e intransferible. Compartirla puede exponer al ciudadano a fraudes o suplantaciones de identidad. En caso de pérdida o robo del documento, se debe denunciar el hecho ante la Policía Nacional y luego solicitar la anulación de los certificados digitales de forma virtual o presencial en el Reniec.

Si el usuario olvida su clave PIN, puede restablecerla mediante la plataforma Ciudadano Digital, disponible en el portal institucional, siempre que cuente con una lectora de tarjetas digitales. También puede hacerlo en las oficinas del Reniec presentando su DNI electrónico vigente.